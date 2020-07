Mostra del cinema di Venezia, scelte le giurie: Cate Blanchett sarà la presidente, per l’Italia Nicola Lagioia (Di domenica 26 luglio 2020) Sarà l’attrice australiana Cate Blanchett a presiedere la 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, in programma a Venezia dal 2 al 12 settembre 2020. Verrà affiancata da Veronika Franz (regista e sceneggiatrice austriaca), Joanna Hogg (regista e sceneggiatrice britannica), Christian Petzold (regista e sceneggiatore tedesco) e Cristi Puiu (regista e sceneggiatore rumeno), Ludivine Sagnier (attrice francese). Per l’Italia ci sarà Nicola Lagioia, scrittore, vincitore del Premio Strega, e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2017. Saranno loro ad assegnare ai lungometraggi in concorso i premi: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento, Premio per la ... Leggi su open.online

