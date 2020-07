Monfalcone Estate. Gli eventi dal 27 al 29 luglio 2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Per “I lunedì della musica” appuntamento il 27 luglio alle ore 18.30 in piazzetta dell’Unità d’Italia per la conferenza di Dimitri Candoni su “La notazione musicale e l’armonia moderna”, a cura dell’Associazione “Sei di Monfalcone se…”. Dimitri Candoni si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste per poi specializzarsi come concertista e Maestro collaboratore. Vincitore di svariati premi in concorsi nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. È inoltre docente di Educazione musicale in varie scuole, direttore del coro “Edi Forza” di Staranzano e organista presso il Duomo di Monfalcone. Martedì 28 ... Leggi su udine20

ildiscorso : MONFALCONE ESTATE_Gli appuntamenti da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio - ENRICOLIOTTI : MONFALCONE ESTATE_Gli appuntamenti da lunedì 27 a mercoledì 29 luglio - tabletquotidia2 : MONFALCONE ESTATE: GLI APPUNTAMENTI DAL 23 AL 26 LUGLIO - ENRICOLIOTTI : Monfalcone Estate_Gli appuntamenti da giovedì 23 a domenica 26 luglio - ildiscorso : Monfalcone Estate_Gli appuntamenti da giovedì 23 a domenica 26 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Monfalcone Estate Prosegue il calendario di Monfalcone Estate Il Friuli Fulmine fa esplodere un cedro di 15 metri In tilt la corrente

In piena estate, infatti, con la temperatura che durante ... Sul posto, subito dopo la burrasca, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monfalcone che innanzitutto hanno messo in sicurezza tutto ...

Il Cisi non andrà in vacanza aperti tutti i 9 centri diurni

Servizi garantiti per tre settimane sui quattro: solo quella dopo ferragosto vedrà un’attività ridotta, ma con due siti di emergenza a Gorizia e a Monfalcone Luigi Murciano / Gradisca Il Consorzio I ...

In piena estate, infatti, con la temperatura che durante ... Sul posto, subito dopo la burrasca, sono intervenuti i vigili del fuoco di Monfalcone che innanzitutto hanno messo in sicurezza tutto ...Servizi garantiti per tre settimane sui quattro: solo quella dopo ferragosto vedrà un’attività ridotta, ma con due siti di emergenza a Gorizia e a Monfalcone Luigi Murciano / Gradisca Il Consorzio I ...