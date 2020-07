Molecole di Segre, film di Pre-Apertura di Venezia 77 (Di domenica 26 luglio 2020) Molecole è il film di Pre-Apertura di Venezia 77 Dopo il film d’Apertura Lacci di Daniele Lucchetti, ecco annunciato il film di Pre-Apertura della 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lacci di Lucchetti con Rohrwacher, Morante, Lo Cascio, apre Venezia 77 Venezia 77: The Rossellinis chiude la settimana della critica Si tratta di Molecole, Il nuovo film del regista Veneziano Andrea Segre (Io sono Li, L’ordine delle cose, Il pianeta in mare), il documentario Molecole (68’) realizzato nella Venezia chiusa per il coronavirus, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

