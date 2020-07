Modena: arrestato immigrato irregolare per tentata violenza, Bergonzoni (Lega) interroga il Pd (Di domenica 26 luglio 2020) A Modena arrestato un immigrato irregolare dopo che ha tentato di violentare una 17enne. Grazie alla polizia e solidarieta' alla ragazza, afferma Bergonzoni Leggi su firenzepost

FirenzePost : Modena: arrestato immigrato irregolare per tentata violenza, Bergonzoni (Lega) interroga il Pd - ModenaToday : Profanato il Tempio del Volley, ladro arrestato dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Modena arrestato

l giudice del tribunale di Siracusa ha prosciolto 2 uomini entrambi residenti ad Avola, finiti sotto processo per un furto di circa mezza tonnellata di limoni avvenuto in un appezzamento di terreno ne ...Ha rubato denaro per 210 euro negl spogliatoi del PalaPanini a Modena e così un 23enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato, minaccia a pubblico ufficiale e ...