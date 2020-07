Misiani “Valutiamo il rinvio delle cartelle esattoriali” (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ad agosto ci saranno novità importanti per molti contribuenti. Vogliamo riprogrammare le scadenze fiscali, permettendo a chi doveva versare a settembre le imposte di marzo, aprile e maggio che erano state sospese di avere molto più tempo per farlo: la metà entro il 2020 e l'altra metà nei due anni successivi”. Lo ha detto ai microfoni di Rainews24 il viceministro dell'Economia Antonio Misiani.“Stiamo anche valutando un'ulteriore misura: il rinvio fino a novembre dell'emissione delle cartelle esattoriali. Abbiamo un obiettivo: aiutare i contribuenti in una fase economica difficile”, ha aggiunto.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Fisco, viceministro all'Economia Misiani: 'Valutiamo rinvio cartelle a novembre' #fisco - CorriereCitta : Misiani “Valutiamo il rinvio delle cartelle esattoriali” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Decreto agosto, Misiani: 'Valutiamo stop all'invio delle cartelle fino a novembre' #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Decreto agosto, Misiani: 'Valutiamo stop all'invio delle cartelle fino a novembre' #ANSA - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Fisco, viceministro all'Economia Misiani: 'Valutiamo rinvio cartelle a novembre' #fisco -

Ultime Notizie dalla rete : Misiani “Valutiamo