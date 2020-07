Milinkovic: "L'armata biancoceleste ha ancora colpi". E Facchinetti fa il prezzo… (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA - Seconda rete consecutiva per Sergej Milinkovic-Savic. Dopo la bomba contro il Cagliari, ecco la punizione, deviata, contro il Verona. Alla festa del gol al Bentegodi partecipa pure lui. E su ... Leggi su corrieredellosport

laziolibera : Milinkovic: “L’armata biancoceleste ha ancora colpi”. E Facchinetti fa il prezzo… - sportli26181512 : Milinkovic: “L’armata biancoceleste ha ancora colpi”. E Facchinetti fa il prezzo…: Il Sergente della #Lazio, dopo i… - infoitsport : Lazio, Milinkovic: «Fiero di far parte di questa armata!» FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Milinkovic armata

La Lazio Siamo Noi

ROMA - Seconda rete consecutiva per Sergej Milinkovic-Savic. Dopo la bomba contro il Cagliari, ecco la punizione (deviata) contro il Verona. Alla festa del gol al Bentegodi partecipa pure lui. E su In ...Indovinate come fa? Sergente e’ fiero di far parte dell’armata biancoceleste”. Con questo messaggio postato sui propri social e con l’hashtag #13annidopo, Sergej Milinkovic-Savic ha festeggiato il ...