Milano: pirata della strada travolge tre adolescenti e scappa. Fuori pericolo le vittime

Un automobilista che stava passando nella centrale piazza Matteotti a Melegnano, Milano,, oggi nel tardo pomeriggio, è salito sulla marciapiede davanti a una gelateria investendo tre minorenni che ...

Un automobilista che stava passando nella centrale piazza Matteotti a Melegnano (Milano), oggi nel tardo pomeriggio, è salito sulla marciapiede davanti a una gelateria investendo tre ...

Melegnano (Milano), 26 luglio 2020 - Tre ragazzini sono stati investiti da un'auto in piazza Matteotti, nel centro di Melegnano (Milano). I giovanissimi, tra i 12 e i 15 anni, si trovavano davanti a u ...

