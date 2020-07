Milano, in metropolitana senza mascherina: maxi multa da 400 euro per 13 persone. Tra i dipendenti Atm il 7.7% positivo al test (Di domenica 26 luglio 2020) Tredici persone sono state multate a Milano per non aver indossato la mascherina in metropolitana. A imporre la sanzione gli agenti della Questura, in servizio alla stazione di Porta Garibaldi, lungo la linea M2. L’operazione è partita nel dopo cena di ieri, sabato 25 luglio, e ha permesso l’identificazione di 186 persone. Per le 13 che non indossavano la mascherina anti-Covid è scattata la sanzione da 400 euro, “scontata” a 280 se pagata entro 5 giorni, come previsto dall’ordinanza n. 580 della Regione Lombardia in vigore fino a venerdì 31 luglio. I controlli effettuati ieri dalla polizia sono parte di una vasta operazione di controllo dell’ordine pubblico incentrata sul rispetto delle normative ... Leggi su ilfattoquotidiano

C'è una scuola in Italia che a settembre non avrà alcun problema ad assicurare il distanziamento: è il plesso di Alicudi, la più piccola isola delle Eolie o lo "Scoglio", come lo chiamano gli abitanti ...

