Milan News – Calciomercato: si scalda la trattativa per un centrocampista spagnolo (Di domenica 26 luglio 2020) Milan News – Calciomercato: la dirigenza rossonera starebbe accelerando i tempi per portare in rossonero Marc Roca, centrocampista spagnolo dell’Espanyol e della nazionale Under 21 iberica. Il nome è caldo da qualche tempo: il giocatore dovrebbe lasciare il club catalano in seguito alla retrocessione in Segunda Division della squadra di Barcelona. Milan News – Calciomercato: si scalda la trattativa per un centrocampista spagnolo Secondo quanto riferito oggi da Sport Mediaset, la pista che porta all’acquisto di Marc Roca da parte del Milan si sta scaldando in queste ore. Si tratta essenzialmente di far presto: il giocatore ... Leggi su giornal

acmilan : ?? Gigio has saved three penalties in the current Serie A campaign. Find out more stats from #MilanAtalanta ??… - capuanogio : La svolta intelligente del #Milan - 22fahrizal : RT @SkySport: Milan, le ultime sul futuro di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu - SkySport : Milan, le ultime sul futuro di Ibra, Donnarumma e Calhanoglu - Angelredblack1 : Ancora un po' acerbo. È promettente, ha margini di miglioramento e come vice Ibrahimovic può starci. ?? Dall'idea de… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan News Calciomercato Milan, due operazioni in chiusura per la stampa estera MilanNews24.com Milan, fiducia nel rinnovo di Ibrahimovic. Si lavora anche per Donnarumma e Calhanoglu

Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedes ...

Intrigo Szoboszlai: è ancora un affare

Nell'arco di un anno praticamente tutte le big di Serie A si sono avvicinate a Dominik Szoboszlai e nonostante il campionato austriaco sia ormai terminato, non ...

Dopo la conferma di Stefano Pioli anche per la prossima stagione, il Milan è ora a lavoro per trattenere diversi big in rosa. Tra questi c’è anche Zlatan Ibrahimovic. Come riporta Sky Sport, lo svedes ...Nell'arco di un anno praticamente tutte le big di Serie A si sono avvicinate a Dominik Szoboszlai e nonostante il campionato austriaco sia ormai terminato, non ...