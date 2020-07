Milan Milenkovic, la soluzione difensiva per Stefano Pioli (Di domenica 26 luglio 2020) : il tecnico rossonero lo ha allenato già alla Fiorentina Serve un difensore in grado di saper fare la differenza. Anzi, un jolly difensivo. Nikola Milenkovic – come riportato da Tuttosport in edicola oggi – può essere l’arma in più per la difesa del Milan. Il giocatore è stato già allenato da Stefano Pioli e potrebbe far bene nella retroguardia rossonera. Il serbo può giocare sia al centro che da terzino destro, una soluzione tattica da non sottovalutare assolutamente. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

