Migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta | sono tutti tunisini e negativi al Covid-19

Migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta<br> sono tutti tunisini e negativi al Covid-19 (Di domenica 26 luglio 2020) Nella giornata di oggi, domenica 26 luglio 2020, dal Cara di Pian del Lago a Caltanissetta sono fuggiti un centinaio di Migranti tunisini che hanno sfondato diversi punti della recinzione. Alcuni sono stati presto intercettati dalle forze dell'ordine, ma ci sono ancora molti di loro in giro. Erano stati trasferiti nel centro per il periodo di quarantena obbligatoria e dai test sierologici erano risultati tutti negativi al Covid-19. Nel centro da cui sono fuggiti c'erano in tutto 350 persone circa. La prefetta di Caltanissetta Cosima Di Stani ha detto:"Non c'era stata alcuna tensione nei giorni scorsi e tutti avevano manifestato la volontà di chiedere lo status ... Leggi su blogo

