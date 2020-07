Migranti, due barche alla deriva. L'appello: "Stiamo morendo" (Di domenica 26 luglio 2020) "Aiuto , Stiamo morendo". Ancora una storia di Migranti in difficoltà nel mar Mediterraneo . Circa 140 persone, su due imbarcazioni diverse, sono in difficoltà nel Mediterraneo. A darne notizia è ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Migranti due Migranti: due sbarchi in porto Crotone, fermati scafisti - Politica Agenzia ANSA Migranti, in 140 su due barconi in pericolo. I naufraghi urlano: “Stiamo morendo”

Un Sos lanciato nella notte da Alarm Phone per due imbarcazioni a rischio in zona Sar di Malta. L'appello, rivolto al Paese ma anche all'Italia, arriva a notte fonda su Twitter: "Sos URGENTE!!! 95 per ...

Migranti, nuove grane per Di Donato e il consorzio ‘Maleventum’: sequestrati quasi due milioni di euro

Ieri mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei ...

