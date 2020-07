Meteo Perugia domani martedì 28 luglio: cielo sereno (Di lunedì 27 luglio 2020) Previsioni Meteo Perugia di domani martedì 28 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Prato e provincia di domani martedì 28 luglio. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Perugia lunedì 27 luglio Clicca QUI Meteo martedì 28 luglio in Italia Il Meteo Perugia e Provincia A Perugia domani martedì 28 luglio … L'articolo Meteo Perugia domani martedì 28 luglio: cielo sereno ... Leggi su meteoweek

Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:02: Pioggia 24h: 0,0mm. Pioggia MAX: 0,0mm/h alle N/A, Vento MAX: 16km/h alle 17:32. #fb - Meteo_Perugia : Riepilogo delle 20:01: Temp MAX: 32 alle 17:16. Temp Min: 14 alle 06:23. #fb - Meteo_Perugia : ore 20:00: Temperatura: 28? Umidità: 44? Pressione: 1012,00? Vento: 2? proveniente da NW. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - Meteo_Perugia : ore 07:00: Temperatura: 15? Umidità: 81? Pressione: 1013,00? Vento: 0? proveniente da S. Accumulo Pioggia: 0,0. #fb - zazoomblog : Meteo Perugia oggi sabato 25 luglio: cielo sereno - #Meteo #Perugia #sabato #luglio: -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Perugia

Aggiornamento previsioni meteo Perugia, domenica, 26 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura mass ...Le scuole, a settembre, devono riaprire: a sostenerlo è l’assessore alla scuola ed edilizia scolastica del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri secondo cui “occorre prendere decisioni con scienza e cosc ...