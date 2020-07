Meteo Padova oggi domenica 26 luglio: cielo prevalentemente sereno (Di domenica 26 luglio 2020) Previsioni Meteo Padova di oggi domenica 26 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento con Meteo Trieste e provincia di oggi domenica 26 luglio. Rimani connesso su Meteoweek Clicca qui Meteo lunedì 27 luglio a Padova Clicca qui Meteo Italia sabato 25 luglio Il Meteo a Padova e le temperature A Padova oggi domenica 26 luglio … L'articolo proviene da www.Meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PadovaPD : #Meteo #Padova Min. 19 Max. 32 Vento: 6 - PadovaPD : #Meteo #Padova domani Min. 19 Max. 31 - PadovaPD : #Meteo #Padova Min. 18 Max. 31 Vento: 8 - PadovaPD : #Meteo #Padova domani Min. 18 Max. 31 - TViweb : Post Edited: METEO VENETO – Weekend di passione -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Padova

iL Meteo

Le previsioni meteo aggiornate per la regione VENETO.Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento. In provincia di Venezia anticiclone in ulteriore rinforzo per una giornata assolata e calda su Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ...