Meteo MILANO: sale in cattedra l'ANTICICLONE AFRICANO (Di domenica 26 luglio 2020) Il Meteo su MILANO sarà all'insegna di sole e caldo sempre più forte da inizio settimana, ma fra mercoledì e giovedì potrebbe farsi qualche locale acquazzone a causa di lievi infiltrazioni instabili. Domenica 26: poco nuvoloso. Temperatura da 19°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 3900 metri. Lunedì 27: sereno. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 19 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Martedì 28: sereno. Temperatura da 21°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Mercoledì ... Leggi su meteogiornale

ilmeteoit : #METEO: ecco #SVELATA la #CAUSA della #BOMBA d'ACQUA a #MILANO e cosa #Accadrà tra poco - solonews1011 : RT @infoitinterno: METEO: Milano sott'acqua, il VIDEO. Strade come FIUMI, tombini come GEYSER - Meteo Giornale - infoitinterno : METEO: Milano sott'acqua, il VIDEO. Strade come FIUMI, tombini come GEYSER - Meteo Giornale - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Migliora il tempo a seguito dei #NUBIFRAGI con TEMPERATURE via via in aumento, ecco le previsioni - LorenzoMarrucc1 : RT @Fanta_Cycling: Dalla @VueltaABurgos alla @Milano_Sanremo, ecco il percorso di @MATTEOTRENTIN per andare a vincere con qualsiasi #meteo… -