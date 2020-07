Meteo Italia a 15 giorni: Africa dominante, esploderà la CANICOLA (Di domenica 26 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 6 AGOSTO L’Anticiclone Africano, sino a questo momento, si è dimostrato clemente. Se pensiamo all’andamento Meteo climatico di giugno prima e luglio poi, possiamo ritenerci fortunati. Quest’anno, sinora, il gran caldo non c’è stato ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia. Lo abbiamo detto tante volte, agosto è il mese più propizio a certe configurazioni Meteo e in modo particolare alle pesanti ondate di caldo sahariano. Se date un’occhiata ai modelli matematici di previsione capiterete perché. Capiterete che i principali centri di calcolo internazionali continuano, da qualche giorno, a mostrarci un bel po’ di caldo. Continuano a supportare un clamoroso consolidamento dell’Anticiclone ... Leggi su meteogiornale

