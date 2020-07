METEO AGOSTO, la previsione. Estate 2020 CALDO africano tutto il mese? (Di domenica 26 luglio 2020) La prima parte d’Estate è trascorsa con condizioni climatiche insolitamente fresche, almeno in raffronto al clima ormai tipico a cui siamo sempre più abituati. L’assenza dell’anticiclone africano ha giovato parecchio, scongiurando fasi di CALDO eccessivo. D’altro canto, anche l’anticiclone delle Azzorre non è stato così saldo, lasciando passare di tanto in tanto perturbazioni refrigeranti, come quella appena transitata sull’Italia. Inevitabilmente questi fronti, a contatto con l’aria più calda mediterranea, sono capaci di generare veri e propri mostri temporaleschi. La situazione è però in procinto di cambiare e a fine luglio vedremo protagonista l’anticiclone africano, quello vero. Il clima si farà ... Leggi su meteogiornale

