Mes, Berlusconi: “Lo voterei subito. Fantapolitica che Forza Italia appoggi il governo Conte, non arriverà al 2023” (Di domenica 26 luglio 2020) È contrario a una proroga dello stato di emergenza ed è favorevole al Mes, nonostante la contrarietà dei suoi alleati, perché “non è un voto di fiducia”. Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce che Forza Italia non entrerà in maggioranza, nonostante le manovre al Senato dei giorni scorsi facessero pensare a un eventuale appoggio all’esecutivo nell’Aula dove i numeri si giocano sul filo. Per il leader di Fi, gli azzurri restano saldamente all’opposizione, ed è “Fantapolitica” lo scenario dell’appoggio del suo partito al governo Conte che, dice, “non arriverà al 2023“. Definisce quella di Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Intervista a Berlusconi: «Dico sì al Mes, Conte si muova. Ma basta con lo stato d’emergenza per il Covid» - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: #Berlusconi 'Diciamo sì al #Mes ma non è un voto di fiducia a #Conte' Agenzia di stampa Italpress - Italpress https://t.c… - AndFranchini : #Berlusconi 'Diciamo sì al #Mes ma non è un voto di fiducia a #Conte' Agenzia di stampa Italpress - Italpress - frabattistoni : Buona domenica e buona lettura dell’ intervista rilascia al @Corriere dal Presidente @berlusconi, in cui parla dell… - Giusepp78278797 : Tiz 'Intervista a Berlusconi: «Dico sì al Mes, Conte si muova. Ma basta con lo stato d’emergenza per il Covid». Aiò… -