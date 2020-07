Mes, Berlusconi è favorevole: “Voterei sì anche con alleati contro” (Di domenica 26 luglio 2020) Continua a tenere banco il tema Mes nonostante l’approvazione del Recovery Fund, con Berlusconi che si dice favorevole anche con alleati contro. Resta caldo il tema Mes, nonostante l’approvazione del Recovery Fund, con Silvio Berlusconi che continua a dirsi favorevole anche con gli alleati contro. Infatti il cavaliere ribadisce il suo appoggio al Meccanismo europeo … L'articolo Mes, Berlusconi è favorevole: “Voterei sì anche con alleati contro” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Intervista a Berlusconi: «Dico sì al Mes, Conte si muova. Ma basta con lo stato d’emergenza per il Covid» - Italpress : Berlusconi “Diciamo sì al Mes ma non è un voto di fiducia a Conte” - Polo37411810 : @Libero_official Me chi se ne frega delle donne dello squallido Berlusconi qui si parla dello schifo che ha sempre… - NiclaDavidCoach : ?Berlusconi “Diciamo sì al Mes ma non è un voto di fiducia a Conte” - Il Tempo - patriziafloris6 : RT @Fabio64356227: Cairo molla Salvini,cerca la sponda di B. che userà come prenditore per il mes, Cairo guadagna e noi paghiamo le tasse p… -