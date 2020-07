Mercedes-Benz - Le auto del grande Bruno Sacco FOTO GALLERY (Di domenica 26 luglio 2020) Ben pochi designer possono vantare una carriera lunga e gloriosa come quella di Bruno Sacco. Classe 1933, lavora per la Ghia e la Pininfarina prima di essere assunto alla Mercedes, che farà di lui uno dei più grandi maestri del design automotive. il 1958 e il friulano si fa subito notare lavorando a progetti come quello della Pagoda e dellammiraglia 600: a poco a poco, le sue soluzioni faranno breccia tra i vertici della Stella, che nel 1975 lo nomineranno responsabile dello stile di Stoccarda. Grandi successi. Da allora, pur non rinnegando gli storici canoni della Casa tedesca, nasceranno molte delle più apprezzate auto dello scorso secolo, tra cui i 20 modelli raccolti nella nostra galleria di immagini. Su ciascuna di esse, Sacco manterrà uninfluenza ... Leggi su quattroruote

Indiscrezioni Nuova Mercedes-Benz CLE 2023
Un anno col Vito Mercedes 4x4 by TRIVELLATO

Un anno fa nasceva la partnership fra www.all4shooters.com e la TRIVELLATO, storici importatori del marchio Mercedes Benz in Italia. Dietro a tutto, la passione per la caccia della famiglia, legate ...

Ancora un successo per l'asta online di RM Soteby's

Con l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 anche le tradizionali aste si svolgono online. E nell’ultima asta europea di RM Sotheby’s “Online Only: Open Roads, The European Summer Aucti ...

