Mercato Juventus, scambio con la Roma: Rugani per il gioiello giallorosso (Di domenica 26 luglio 2020) Mercato Juventus – Uno dei calciatori che la Juventus vorrebbe cedere è Daniele Rugani. Il centrale italiano ha giocato davvero pochissimo, nonostante l’infortunio patito da Chiellini, scavalcato nelle gerarchie del tecnico pure da Demiral. Il turco si è ambientato benissimo a Torino e ha dimostrato di poter essere molto utile, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa. Poi l’infortunio avrebbe potuto dargli più minuti, ma Sarri ha scelto di far giocare sempre De Ligt e Bonucci. Mercato Juventus, Rugani in cambio di Riccardi Una bocciatura sonora. All’orizzonte potrebbe esserci la Roma. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, la Juventus ... Leggi su juvedipendenza

marcoconterio : ?? Ore calde per la dirigenza dell'#OM. Confermato, il nome caldo è quello di Pablo #Longoria, già uomo mercato del… - Sport_Mediaset : #Locatelli è lui il rinforzo indicato da #Sarri per il centrocampo ?? Tutti i dettagli dell'operazione nell'articolo… - dayfootball1981 : @luigisky2 @PaPaganini Secondo noi Aouar é molto probabile,perché rientra in tutte le caratteristiche del mercato J… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: Adesso a #CalcioWeekendLive: ?? #SerieA, #GenoaInter 0-3, #NapoliSassuolo 2-0 e #BresciaParma 1-2 ?? ?? Mercato, la #Juvent… - Aliloo16583490 : RT @marcoconterio: ?? Ore calde per la dirigenza dell'#OM. Confermato, il nome caldo è quello di Pablo #Longoria, già uomo mercato del #Vale… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Juve, ecco la griglia sul mercato per il dopo Higuain Calciomercato.com Inter da scudetto in trasferta ma non in casa. I perché della sindrome San Siro

Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia ...

Napoli, La Marca: "Un acquisto per ruolo: ecco tutti i nomi! Bernardeschi può esplodere"

Il Napoli si sta muovendo in modo importante anche sul mercato. Domenico La Marca, giornalista, ha commentato le mosse degli azzurri. Il giornalista Domenico La Marca, nel corso della sua intervista a ...

Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia ...Il Napoli si sta muovendo in modo importante anche sul mercato. Domenico La Marca, giornalista, ha commentato le mosse degli azzurri. Il giornalista Domenico La Marca, nel corso della sua intervista a ...