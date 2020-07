Meloni zittisce la sinistra: “Sogna un mia lite con Salvini per nascondere che perde voti” (video) (Di domenica 26 luglio 2020) “La sinistra e il mainstream tentano di utilizzare la crescita di Fratelli d’Italia per dividere il centrodestra, deviando l’attenzione dal vero dato: la maggioranza degli italiani è stufa della sinistra. Non riusciranno a dividerci e arriverà presto il giorno in cui daremo all’Italia un governo forte, coeso e che metta al primo posto gli interessi dell’Italia e degli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, il giorno dopo il sondaggio che indica la crescita del suo partito e l’avvicinamento alla Lega. La sinistra che semina zizzania La leader di FdI fa notare come, sui giornali di oggi, la sinistra, sia con commenti politici che per le analisi dei media, si evidenzi soprattutto il dato interno ... Leggi su secoloditalia

FE3501 : RT @SecolodItalia1: La Meloni smaschera la sinistra: “Sognano un mio litigio con Salvini per nascondere che nessuno li vota più” https://t.… - mrc_mg : RT @SecolodItalia1: La Meloni smaschera la sinistra: “Sognano un mio litigio con Salvini per nascondere che nessuno li vota più” https://t.… - CarlottaMiller_ : RT @SecolodItalia1: La Meloni smaschera la sinistra: “Sognano un mio litigio con Salvini per nascondere che nessuno li vota più” https://t.… - SecolodItalia1 : La Meloni smaschera la sinistra: “Sognano un mio litigio con Salvini per nascondere che nessuno li vota più”… - giannimontieri : RT @mrjones1981: Sogno una rubrica musicale di Giorgia Meloni intitolata 'Sympathy for the Devil' - giusto per capire da che parte sta - in… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni zittisce Meloni zittisce la sinistra: "Sogna un mia lite con Salvini per nascondere che perde voti"... Il Secolo d'Italia Meloni: «Altri medici trasferiti questo metodo è intollerabile»

Solo che ultimamente la situazione è davvero fuori controllo». Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Pd, stavolta sbotta. E mette sotto accusa chi vuol far stare zitti i medici. «Guai a mettere ...

Giorgia Meloni zittisce i buonisti pro-omologazione: "La canzone di John Lennon? Se uno non conosce l'inglese è bella"

"Ma lei condivide quanto fatto dalla leghista Ceccardi che ha invitato i bambini del suo comune a non cantare la canzone di John Lennon?". Questa la domanda che Luca Telese rivolge a Giorgia Meloni a ...

Solo che ultimamente la situazione è davvero fuori controllo». Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Pd, stavolta sbotta. E mette sotto accusa chi vuol far stare zitti i medici. «Guai a mettere ..."Ma lei condivide quanto fatto dalla leghista Ceccardi che ha invitato i bambini del suo comune a non cantare la canzone di John Lennon?". Questa la domanda che Luca Telese rivolge a Giorgia Meloni a ...