“Meghan e Harry stanchi di fare da ruota di scorta”, l’accusa (Di domenica 26 luglio 2020) Si avvicina la data di uscita di Finding Freedom, la biografia che dovrebbe raccontare i “veri” Meghan e Harry. Ed escono le prime anticipazioni… Il prossimo 11 agosto Finding Freedom dei giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand sarà ufficialmente in vendita: per il momento è solo in preordine e benché lo cataloghi come un Bestseller, … L'articolo “Meghan e Harry stanchi di fare da ruota di scorta”, l’accusa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

