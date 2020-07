Max Nardari l’intervista: quando la musica sposa il cinema (Di domenica 26 luglio 2020) Max Nardari, regista e musicista, si racconta a Solodonna.it e ci parla della sua musica, del suo cinema e dei legami che ama stringere, con i quali si sente forte e al sicuro. Max Nardari è un regista che passa dal cinema alla musica e al cinema con la musica. Ragazzino introverso e ribelle, Max termina gli studi classici in collegio. Un’esperienza di cui parlerà poi nel suoArticolo completo: Max Nardari l’intervista: quando la musica sposa il cinema dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

In questo particolare momento che tutto il mondo sta vivendo, Max Nardari, regista, autore, produttore e cantautore, dopo aver scritto brani per artisti italiani e dopo film per cinema, tv e spot, ha ...Max Nardari, regista che si occupa sia di cinema che di musica, ha realizzato un nuovo progetto transmediale: “Fragile“. Si tratta di un videoclip musicale in animazione, diretto dallo stesso Nardari ...