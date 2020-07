Massimo Ferrero scarta Cristiano Ronaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... (Di domenica 26 luglio 2020) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è caricato a pallettoni per la partita di stasera contro la Juventus. Il viperetta, vita da cinema ed eloquio velenoso, prende di mira - sarà pretattica? - in un'intervista a Libero il fenomeno Cristiano Ronaldo. Proprio una prodezza di Cr7 aveva deciso la gara d'andata: "Non mi ci faccia ripensare! Non so come ci sia riuscito, ma quella sera Ronaldo si è alzato in cielo: avrà avuto delle molle nascoste negli scarpini per fare quell'elevazione sovrannaturale (ride, ndr). Detto questo il calcio è come l'amore: mai dire mai. Bisogna sempre provarci. Cristiano è un fuoriclasse, ma si può fermare", dice Ferrero. Il campione portoghese è ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Ferrero scarta #CristianoRonaldo: per il cinema non va bene. E il suo difetto... #JuveSamp #26luglio… - Ugo_Ferrero : RT @ItalyMFA: Vivi un'#estateallitaliana ???? ovunque tu sia Non perdere il concerto de I Solisti Veneti, domani dalle 21.30 @erfestival, co… - sportli26181512 : Ferrero alle prese con i concordati: termine venerdì, gli avvocati chiedono una proroga: Massimo Ferrero è alle pre… - sportface2016 : #SerieA, le parole di Massimo #Ferrero al termine della riunione con i club per il progetto di distribuzione dei co… -