Mascherine “compostabili” al bambù che si gettano nell’umido (Di domenica 26 luglio 2020) Un’innovazione tecnologica in grado di produrre fino a 10mila Mascherine facciali al minuto, adattabile ai principali materiali ‘tessuto non tessuto’ tra cui un particolare materiale a base di bambù compostabile con i rifiuti organici. Questo il brevetto depositato da Fabio Perini, azienda con sede a Lucca e parte della business area Körber Tissue, che l’ha sviluppato in poco più di un mese durante il lockdown e che può essere installato velocemente sulle macchine di converting dell’azienda nuove o già installate presso i clienti in tutto il mondo. “Le opportunità di innovazione sono ovunque anche nel bel mezzo di una crisi sanitaria – commenta Oswaldo Cruz Jr., amministratore delegato Fabio Perini Spa e della business area Körber Tissue – durante il lockdown la nostra ... Leggi su udine20

EREPAIRLAB : Un'innovazione tecnologica di Fabio Perini in grado di produrre fino a 10 mila mascherine monovelo al minuto, adatt… - NewsAgent_it : RT @ImpactNewsItaly: Dalla carta igienica alle mascherine facciali. Fabio Perini brevetta la tecnologia per produrre fino a 10.000 mascheri… - encanto_pr : #EncantoDailyPress Su La Nazione l'articolo riguardo l'innovazione targata Fabio Perini, che durante il lockdown ha… - DANI56 : RT @intoscana: Mascherine monovelo, facilmente smaltibili perché compostabili nell'umido, per l'uso quotidiano, collettivo e in comunità. S… - ImpactNewsItaly : Dalla carta igienica alle mascherine facciali. Fabio Perini brevetta la tecnologia per produrre fino a 10.000 masch… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine “compostabili”