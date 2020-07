Mario Balotelli, futuro in Grecia? Aris Salonicco pronto a fare un’offerta (Di domenica 26 luglio 2020) Numerose sono le voci di mercato che riguardano il futuro di Mario Balotelli. L’ipotesi riportata da Sportime.gr è quella di un trasferimento in Grecia. Secondo il portale greco infatti, l’attaccante 29enne starebbe pensando all’Aris Salonicco, che non ha ancora formulato una proposta ufficiale ma avrebbe già avviato i primi contatti. L’ingaggio di Balotelli sembra fuori portata per il club greco, il quale però spera che la voglia di SuperMario di rilanciarsi e di rimanere in Europa possa portare ad un esito positivo della trattativa. Proprio la volontà di rimanere in Europa potrebbe essere decisiva, viste le ricche offerte arrivate da Emirati Arabi Uniti (Sharjah Club) e Usa (Los Angeles Galaxy). Leggi su sportface

