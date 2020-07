Marc, tanto di cappello. Ma deve arrendersi (Di domenica 26 luglio 2020) Marquez ci prova poi rinuncia: "Dolore e rischi, non mi sentivo più il braccio". Pole di Quartararo, Bagnaia terzo, Rossi quarto. Leggi su quotidiano

ehyitslu : RT @hermionesbrain: Ultima cosa: mi ci aveva fatto credere tanto. Negli ultimi 7 giorni Marc ha mostrato proprio perché lo tifo, quella det… - MyliPanico : Tanto di cappello per averci provato, alla prossima Marc ?? @marcmarquez93 - beccaproserpio : RT @hermionesbrain: Ultima cosa: mi ci aveva fatto credere tanto. Negli ultimi 7 giorni Marc ha mostrato proprio perché lo tifo, quella det… - gdpasquale : RT @hermionesbrain: Ultima cosa: mi ci aveva fatto credere tanto. Negli ultimi 7 giorni Marc ha mostrato proprio perché lo tifo, quella det… - ansiogenaaf : RT @hermionesbrain: Ultima cosa: mi ci aveva fatto credere tanto. Negli ultimi 7 giorni Marc ha mostrato proprio perché lo tifo, quella det… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc tanto

E dopo l’operazione di martedì ho detto alla Honda che sarei andato a Jerez per provarci". Niente pista venerdì, Marc ha concentrato tutto nelle FP3 e 4: "I tempi sembravano buoni nelle libere, ma ...E pensare che a quattro giorni dall’operazione Marc Marquez potesse essere in grado di guidare una MotoGP in maniera competitiva è stato quantomeno un grandissimo azzardo. Non tanto da parte di ...