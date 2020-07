Mara Venier sostituita, sfregio clamoroso della Rai a Domenica In: ecco chi prenderà il suo posto (Di domenica 26 luglio 2020) sfregio per Mara Venier, "Il meglio di Domenica In" andrà in onda fino a Domenica 26 luglio 2020. Questa la quarta e ultima puntata delle repliche confezionate per la prima parte del pomeriggio festivo, che dal 5 luglio ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai 1. A sostituire la trasmissione della Venier, Francesca Fialdini. Sarà lei a andare in onda dal 2 agosto con Da noi a ruota libera. Il programma andrà in onda tra le 14.00 e le 16.10. Anche in questo caso sarà il "meglio" di Da noi… a ruota libera, ossia le sue repliche. Come sempre dopo il meglio di Da noi a ruota libera della Fialdini, a occupare la seconda parte del pomeriggio sarà Amadeus con le ... Leggi su liberoquotidiano

