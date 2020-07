Manette contro ciabatte. Le elezioni pro-forma dell'ultimo dittatore d'Europa (Di domenica 26 luglio 2020) La primavera bielorussa sta tentando di scoppiare in questa torrida estate prima dell’apertura delle urne nel Paese. Si agitano ciabatte sotto il cielo di Minsk: quelle usate come simbolo di profondo scontento dai bielorussi alle ultime proteste di piazza contro quello che chiamano “l’ultimo dittatore d’Europa”, Aleksandr Lukashenko. L’autocrate slavo 65enne, al potere dal 1994, è candidato per la sesta volta alle elezioni presidenziali che si terranno il 9 agosto prossimo. “Ci sono burattinai che inventano notizie sporche su di me, usano tecnologie moderne per interferire e organizzare rivolte nel giorno delle elezioni”. Dichiarando di dover sventare ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Manette contro Manette contro ciabatte. Le elezioni pro-forma dell'ultimo dittatore d'Europa L'HuffPost Manette contro ciabatte. Le elezioni pro-forma dell'ultimo dittatore d'Europa

La primavera bielorussa sta tentando di scoppiare in questa torrida estate prima dell’apertura delle urne nel Paese. Si agitano ciabatte sotto il cielo di Minsk: quelle usate come simbolo di profondo ...

Usa, la rivolta di Seattle contro gli agenti federali: scontri. 45 arresti, 21 poliziotti feriti

Pietre, bottiglie, petardi ed altri esplosivi contro gli agenti. La protesta pacifica di migliaia di manifestanti a Seattle, contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia, si ...

