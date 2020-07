Manchester City, Silva: “Mi mancheranno tutti. Spero di vincere la Champions League” (Di domenica 26 luglio 2020) Ultima gara in Premier League con la maglia del Manchester City per David Silva che dopo la sfida contro il Norwich ha detto: “Applausi di staff e squadra? È stato emozionante perché qui ci sono persone fantastiche, sono qui da 10 anni e ho un buon rapporto con tutti. Li adoro e mi mancheranno tutti. Orgoglioso della tua carriera? Ovviamente, dopo aver così tanti titoli e il modo in cui li abbiamo vinti. Sono un ragazzo fortunato, ho avuto molti bei momenti, e anche questo, l’ultimo. Mi mancherà tutto, anche il tempo. Champions? Spero di poterla vincere, è un peccato giocare senza tifosi, ma la sicurezza delle persone è la cosa più importante”. Leggi su sportface

