Manchester City, Guardiola: «Se non avremo fame, non passeremo contro il Real Madrid» (Di domenica 26 luglio 2020) Pep Guardiola ha parlato della sfida in Champions League contro il Real Madrid Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid. fame – «Se i giocatori non avranno fame, avremo più di un problema. Non passeremo. Bisognerà fare qualcosa di speciale. Conoscono il Real Madrid e la qualità che hanno in tutti gli aspetti. I giocatori conoscono la competizione europea, hanno visto le ultime finali della Champions League quando il Real ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Goal Alert: Arsenal *2-0 Manchester City *(Aubameyang 71’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #EmiratesFACup Semi-Final – Result: Arsenal 2-0 Manchester City #SSFootball - FNS71424 : @ciroaleroby3 Quindi state dicendo di essere superiori al Manchester city ? Visto che ha 26 titoli... - Teo__Visma : @SoloMilan68 Ok, ma oggi non credo che al Liverpool o al Real facciano a cambio con Fabinho/Keita o Casemiro. Più… -