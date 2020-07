Mamma si uccide | la figlia di 15 anni la vede gettarsi dalla finestra (Di domenica 26 luglio 2020) Una Mamma si uccide davanti agli occhi esterrefatti della figlia adolescente. La ragazzina assiste con i suoi occhi a tutto quanto di tremendo accaduto. Tragico gesto da parte di una donna di Poggioreale, in provincia di Napoli: questa Mamma si uccide buttandosi dal quarto piano del suo appartamento. Ed a questa terribile scena ha assistito … L'articolo Mamma si uccide la figlia di 15 anni la vede gettarsi dalla finestra è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

