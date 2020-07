Malviventi in azione a Ponte Valentino, forzato cancello di un’azienda (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – I Carabinieri di Benevento sono intervenuti questa sera presso lo stabilimento di un’azienda sita in contrada Ponte Valentino. Il cancello di ingresso risultava essere stato forzato ed è stato necessario l’intervento dei militari. Dopo un primo sopralluogo effettuato, nulla sembrerebbe essere stato rubato dai Malviventi. L'articolo Malviventi in azione a Ponte Valentino, forzato cancello di un’azienda proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

SIENANEWS : Malviventi fin troppo maldestri in azione questa notte... - PinoDElia1 : RT @radioalfa: Rapina ad Eboli, in azione due malviventi. Bottino ingente - radioalfa : Rapina ad Eboli, in azione due malviventi. Bottino ingente - RADIOBRUNO1 : Ad entrare in azione tre malviventi armati di pistola e coltello #Perugia #rapina #20luglio #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : Malviventi azione Amalfi, furto con scasso al bancomat: ladri in azione di notte L'Occhio di Salerno VENAFRO – Ladri in azione in piscina, magro il bottino

VENAFRO – Nuova incursione dei malviventi presso l’impianto natatorio di via Capanna durante la notte tra sabato e domenica. Dopo aver tagliato la rete di recinzione, ignoti hanno forzato una porta de ...

Segnalato un ''truffatore dello specchietto'' in azione nel casatese

''Truffatore dello specchietto'' in azione? Si stanno moltiplicando in queste ultime ore le segnalazioni relative ad un furgone di colore chiaro con alla guida un uomo piuttosto robusto che avrebbe te ...

VENAFRO – Nuova incursione dei malviventi presso l’impianto natatorio di via Capanna durante la notte tra sabato e domenica. Dopo aver tagliato la rete di recinzione, ignoti hanno forzato una porta de ...''Truffatore dello specchietto'' in azione? Si stanno moltiplicando in queste ultime ore le segnalazioni relative ad un furgone di colore chiaro con alla guida un uomo piuttosto robusto che avrebbe te ...