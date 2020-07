Maltempo, “bombe” di ghiaccio in mare: devastante grandinata a Porto Cesareo, finestre e parabrezza delle auto in frantumi [FOTO e VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) Oggi, domenica 26 luglio, su quasi tutta Italia splende il sole ma i residui di Maltempo che ieri hanno interessato il Sud hanno prodotto fenomeni violenti in Puglia. È il caso della devastante grandinata che ha colpito Porto Cesareo, in provincia di Lecce. “Bombe” di ghiaccio piovevano in mare dal cielo, con i chicchi di grandine che raggiungevano i 4cm. Le immagini del VIDEO che trovate in fondo all’articolo sono impressionanti: grandi splash nell’acqua e grandi chicchi sulla spiaggia, che hanno costretto i bagnanti a cercare immediato riparo. La grandine di grosse dimensioni ha prodotto danni ingenti nella zona. Oltre alla vegetazione distrutta, sono stati registrati anche danni alle automobili, ... Leggi su meteoweb.eu

