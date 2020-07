Magalli querela Cirillo dopo la frase sul Parkinson della madre: “Mente per finire sui giornali” (Di domenica 26 luglio 2020) Magalli querela Cirillo dopo la frase sulla madre Giancarlo Magalli non ci sta, e dopo una lunga querelle in cui è stato accusato dall’ex collega Marcello Cirillo di essere “cattivo” e di aver cacciato sia lui che Adriana Volpe dal programma, decide di querelare il conduttore. “Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha scritto il presentatore de “I Fatti Vostri” in un post su Facebook in cui ha annunciato l’azione legale. Poi, in un commento al suo post, ha aggiunto: “A parte che sono cattivo ha scritto che ho ... Leggi su tpi

