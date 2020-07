Lutto nel cinema: si è spenta Olivia De Havilland, la Melania di Via col Vento (Di domenica 26 luglio 2020) Via col Vento, il kolossal vincitore di ben 9 premi oscar nel 1940 piange l’ultima superstite del cast, si è spenta a 104 anni Olivia De Havilland, l’attrice interprete del ruolo di Melania Hamilton, amica e rivale in amore di Rossella O’Hara. Morta Olivia De Havilland L’attrice, secondo quanto riferiscono le testate statunitensi, si è spenta pacificamente nel suo letto. La De Havilland si trovava nella sua casa a Parigi. L'articolo Lutto nel cinema: si è spenta Olivia De Havilland, la Melania di Via col Vento proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost

TorinoFC_1906 : In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domeni… - gazzettaparma : Lutto nel mondo del cinema - epiph4ny_ : @notallisblack Sono con te nel tuo lutto - adovrestvles : @stealf2005 @stediclemente veramente ha diversi significati, Dybala lo ha per quel motivo che hai detto tu, però pu… - BibliotecaIuav : RT @artribune: Lutto nel mondo dell’arte. Muore a Roma a 92 anni lo storico e critico d’arte Maurizio Calvesi -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel ciclismo, si è spento Nello Rossin. Oggi Treviso Morta Olivia de Havilland, star di "Via col vento". Aveva 104 anni

Nuovo lutto nel mondo del cinema: Olivia de Havilland, regina dei film in costume dei film di Hollywood, due Oscar all'attivo, star di "Via col vento". Aveva 104 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Muore ex presidente della Pubblica Assistenza

PALAIA. La comunità di Palaia è in lutto per la morte di Sauro Fiumalbi, 72 anni, ex presidente della Pubblica Assistenza di Palaia. Di lui si ricorda una vita trascorsa alla Piaggio, la sua passione ...

Nuovo lutto nel mondo del cinema: Olivia de Havilland, regina dei film in costume dei film di Hollywood, due Oscar all'attivo, star di "Via col vento". Aveva 104 anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA ...PALAIA. La comunità di Palaia è in lutto per la morte di Sauro Fiumalbi, 72 anni, ex presidente della Pubblica Assistenza di Palaia. Di lui si ricorda una vita trascorsa alla Piaggio, la sua passione ...