Lutto nel cinema | morta l’indimenticata attrice OIivia De Havilland

Lutto nel cinema, morta l'indimenticata attrice Olivia De Havilland. Si è spenta a 104 anni la star di Via col vento, aveva vestito i panni di Melania Hamilton nel film. E' morta nella sua casa di Parigi, nella notte tra sabato e domenica. Nella sua carriera la star della vecchia Hollywood aveva vinto due Oscar

Olivia de Havilland, regina dei film in costume dei film di Hollywood, due Oscar all'attivo, star di "Via col vento", è morta nella sua casa di Parigi. Aveva 104 anni. Sorella maggiore dell'attrice Jo ...

CALCIO, CORONAVIERUS; UCRAINA: MORTO A 48 ANNI MEDICO DELLA NAZIONALE

Lutto nel mondo del calcio ucraino: la federazione calcistica del paese ha comunicato oggi la morte di Anton Khudayev, 48 anni, medico della Nazionale del ct Andrij Shevchenko, ucciso dal coronavirus.

