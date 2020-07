L’uragano Hanna tocca terra in Texas a 140 km/h: migliaia di persone senza elettricità, rischio tornado [VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) L’uragano Hanna, il primo della stagione atlantica, tocca terra in Texas, in quel sud dello stato gia’ alle prese con il coronavirus. Hanna ha toccato terra a Padre Island, 50 chilometri a sud di Corpus Chisti, con venti fino a 140 chilometri all’ora. Nello stato sono 35.000 le persone al buio, senza elettricità. I venti sono molto sostenuti anche se a terra Hanna sta prendendo forza e continuerà a rallentare nelle prossime ore, anche se il timore è che causi tornado. L’urgano Hanna approda in Texas: rischio tornado VIDEOL'articolo L’uragano ... Leggi su meteoweb.eu

