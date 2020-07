L’uragano Hanna perde forza: tocca terra sul Texas senza danni (Di domenica 26 luglio 2020) Ormai declassata a tempesta tropicale, Hanna – che sabato ha toccato terra in Texas come primo urgano della stagione- ha provocato inondazioni in diverse città del nord-est del Messico e nelle prossime ore genererà piogge torrenziali con venti fino a 90 chilometri. Ma in Texas, dopo le violente piogge e i venti impetuosi, non sono segnalati danni. L’evento metereologico ha causato forti piogge e inondazioni lungo le coste meridionali dello Stato americano, dove ci sono state anche interruzioni di corrente. Ma spostandosi verso il Messico, ha ridotto la sua potenza a quello di tempesta tropicale.L'articolo L’uragano Hanna perde forza: tocca terra sul ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Allerta in Texas e Messico: si avvicina l’uragano “Hanna” - Agenzia_Ansa : #Usa, l'uragano #Hanna si abbatte sul #Texas - #VIDEO #ANSA - Agenzia_Italia : Allerta in Texas e Messico per l'uragano #Hanna - spezzy64 : RT @SkyTG24: In #Texas si è abbattuto l'uragano #Hanna. Ci sono ingenti danni, molte case distrutte e 250mila persone sono rimaste al buio.… - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: In #Texas si è abbattuto l'uragano #Hanna. Ci sono ingenti danni, molte case distrutte e 250mila persone sono rimaste al buio.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uragano Hanna Coronavirus e migranti, intervista a Filippo Grandi (Unhcr): «Se non interveniamo ora su guerre e Paesi... Corriere della Sera