Luca Argentero ha una cugina famosa: chi è la bellissima showgirl (Di domenica 26 luglio 2020) Luca Argentero è uno degli attori più belli ed apprezzati del panorama cinematografico italiano. Di lui abbiamo imparato a conoscere praticamente ogni cosa, ma sapete che ha una cugina famosa? Chi è la cugina famosa di Luca Argentero Il bellissimo ex gieffino ha, come dicevamo, una cugina molto famosa. Si tratta dell’ex Letterina Alessia Ventura, … L'articolo Luca Argentero ha una cugina famosa: chi è la bellissima showgirl proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

nap_ala : RT @Librimondadori: «Abbiamo finito di girare le nuove puntate… Le vedrete in autunno… sono pazzesche… come la squadra che le ha realizzate… - cippiriddu : @Smg_1908 Non ne sono un grande fan, ma la invidio moltissimo per il rapporto pluriennale con Luca Argentero. - rivescaltier : ma quella era la fidanzata di Luca argentero - el_inwonderland : E pensare che la borzilli ora sta con Luca argentero #amore14 - robypava : Tra gli assenti in questa puntata piemontese di #techetechete denuncio l'assenza - tra gli altri - di Mike Bongiorn… -