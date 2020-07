Lorendana Lecciso furiosa si sfoga: “Lo sappiamo solo io e Albano” (Di domenica 26 luglio 2020) Loredana Lecciso è nota per i suoi toni piuttosto pacati, ma qualcosa di recente l’ha fatta infuriare e la showgirl non ha resistito ad uno sfogo. La soubrette pugliese, ritornata da qualche mese al fianco del compagno Albano Carrisi, non è riuscita a trattenersi di fronte a chi ha pensato di giudicare l’educazione dei suoi figli. In particolare, negli ultimi mesi, la Lecciso si è trovata a sostenere la figlia Jasmine, rispetto alle accuse di chi sosteneva che la ragazza avesse fatto ricorso alla chirurgia plasitica. Nonostante Jasmine Carrisi abbia sempre negato di non aver rifatto le labbra, considerando anche la sua giovane età, gli haters non hanno mai smesso di insinuare. A dare sostegno alla figlia, mamma Loredana Lecciso, che ha sempre preso le parti di Jasmine, anche quando la ... Leggi su velvetgossip

Lorendana Lecciso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lorendana Lecciso