L’opera lirica incanta piazza del Plebiscito: l’Aida conquista Napoli (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sole tramonta su piazza del Plebiscito, la platea si inizia a riempire, i posti iniziano ad essere occupati (seppur alternati nel rispetto delle norme anti-Covid) e l’orchestra fa il suo ingresso. L’Aida di Giuseppe Verdi sta per debuttare. Era alle 20:15 l’appuntamento in piazza per assistere al secondo spettacolo lirico organizzato dal Teatro San Carlo per la rassegna “Regione lirica” e dedicato al personale sanitario campano per ringraziarlo dell’operato svolto durante la pandemia. Circa 1800 i posti disponibili di cui 750 occupati dai fortunati che sono riusciti a prendere i biglietti messi a disposizione gratuitamente dal Comune ed esauriti in pochissimi minuti, causando non poche polemiche. Molti però i curiosi ... Leggi su anteprima24

