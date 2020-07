Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. Replica di Madrid: «Turisti al sicuro» (Di domenica 26 luglio 2020) La ministra Esteri di Madrid risponde alla decisione della Gran Bretagna, che ha imposto la quarantena a tutti coloro che tornano in patria dalla Spagna Leggi su corriere

Corriere : Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» - ruiciccio : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» - Apritalia94 : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turis... - maxbiribanti : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» - Carmezaragozad1 : RT @Corriere: Londra: quarantena a chi arriva dalla Spagna. La replica: «Virus sotto controllo, turisti al sicuro» -

Ultime Notizie dalla rete : Londra quarantena

L'HuffPost

La decisione del governo di Londra di imporre la quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Spagna - dove aumentano i timori di una seconda ondata di Covid-19 - ha scatenato critiche s ..."La Spagna è sicura, è sicura per gli spagnoli, è sicura per i turisti". Così la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, ha contestato le misure adottate da Londra che ha invitato i suo ...