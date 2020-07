Lombardia, il M5S pronto a mozione di sfiducia contro Fontana (Di domenica 26 luglio 2020) Attilio Fontana ostenta sicurezza in merito alla vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto per la questione dei camici donati dall'azienda di suo cognato alla Regione Lombardia, ma la sua poltrona vacilla. Il MoVimento 5 Stelle, tramite il suo capogruppo regionale Massimo De Rosa, ha annunciato di essere pronto a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del governatore.Massimo De Rosa, infatti, ha detto:"Il Movimento 5 stelle è pronto a presentare la mozione di sfiducia al presidente Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula. Basta annunci, basta dichiarazioni mezzo stampa, basta bugie, all'istituzione che rappresenta e ai cittadini Fontana deve rendere ... Leggi su blogo

