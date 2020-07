Lombardia: De Corato, 'da Pd incredibile richiesta dimissioni Fontana' (Di domenica 26 luglio 2020) Milano, 26 lug. (Adnkronos) - "Le richieste di dimissioni del presidente Fontana che stanno arrivando in queste ore dagli esponenti del Pd sono davvero incredibili. Come al solito, si applicano due pesi e due misure a seconda dell'appartenenza politica". Così Riccardo De Corato, assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commenta le polemiche politiche per l'indagine che vede indagato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. "L'elenco degli amministratori di sinistra indagati è lungo e comprende, soltanto per citarne alcuni, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'ex governatore della Regione Calabria Mario Oliverio e l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta che non mi risulta si siano dimessi. Senza dimenticare il sindaco Sala che ha una ... Leggi su iltempo

Le scippano il telefonino e la minacciano. La polizia arresta due magrebini in Darsena

Non bastavano la violenza sessuale denunciata da una ragazza 10 giorni fa, l'episodio del venditore di rose spinto nel canale e le risse continue» commenta l'assessore alla Sicurezza in Regione ...

