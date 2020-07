L’omaggio di Achille Lauro agli anni ’90 con il suo nuovo album: è la musica che ascoltava da bambino (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il successo ricevuto a Sanremo 2020 Achille Lauro, il rapper classe 90, torna sulla scena. È infatti dal 24 luglio disponibile su tutti i digital store il suo nuovo album 1990, un omaggio a 7 delle più importanti hit degli anni ‘90. Lauro infatti, omaggia la musica che ascoltava da bambino, costruendo un album che rivisita 7 brani della sua infanzia. Tanti sono i featuring contenuti in 7 brani, passando da Annalisa, con cui aveva collaborato anche a Sanremo, fino ad arrivare a Ghali e Gemitaiz, esponenti del rap italiano. Insomma, Achille Lauro ha deciso di unire più generi musicali, un’idea innovativa che riprende una ... Leggi su ultimenotizieflash

