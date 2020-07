Lodi, il cane dei carabinieri fiuta la droga: denunciato 46enne (Di domenica 26 luglio 2020) Lodi, 26 luglio 2020 - Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacienti rinvenute presso l'abitazione dell'uomo. Il provvedimento è arrivato nell'ambito ... Leggi su ilgiorno

Lodi, 26 luglio 2020 - Un uomo di 46 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacienti rinvenute presso l'abitazione dell'uomo. Il provvedimento è arrivato nell'ambito d ...

LODI Ok ai cani nei parchi, ma i proprietari avranno l’obbligo di portare un contenitore d’acqua

Porte aperte per i cani nei parchi. Il Broletto modifica il regolamento di polizia urbana per consentire agli amici a quattro zampe di entrare nelle aree verdi di Lodi. È la conclusione di una lunga b ...

