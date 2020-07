Lo squalo sfonda la gabbia del sub: quello che succede dopo è incredibile (Di domenica 26 luglio 2020) Lo squalo è una furia e con una forza dirompente riesce a entrare nella gabbia del sub. Chi assiste alla scena è terrorizzato: le possibilità di sopravvivere per l'uomo in caso di attacco sono pari a zero. Ma lo squalo ha altri piani e riconquista la libertà uscendo dalla gabbia. Quando torna in superficie il sub, illeso, tutti tirano un sospiro di sollievo. Leggi su iltempo

La barca dell'istituto era uscita stamattina presto. Con a bordo studenti e ricercatori, era diretta all'isola delle foche di Mossel Bay, località tursitico balneare sudafricana che si affaccia sull'O ...