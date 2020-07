Liverani: "Mano in area del Bologna? Ho visto dare rigori per molto meno" (Di domenica 26 luglio 2020) Bologna - "Vorrei rivedere l'episodio dal quale è arrivato il gol del Bologna, ho visto rigori assegnati per molto meno" . Fabio Liverani , tecnico del Lecce ai microfoni di Dazn, torna sul presunto ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Liverani: 'Mano in area del Bologna? Ho visto dare rigori per molto meno': Il tecnico del #Lecce: 'Questa squadra n… -